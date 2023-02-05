При обстреле украинскими войсками Кременной пострадали семь мирных жителей

Украина обстреляла Кременную, который привел к ранению семи мирных жителей, девять жилых домов повреждены, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что Кременная была обстреляна с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда), передает РИА «Новости».

Ранее Мэр города Ясиноватая в ДНР Дмитрий Шевченко сообщил, что ВСУ нанесли удар по горадминистрации, поврежден, в частности, его кабинет. По его словам, у здания администрации разорвался снаряд 155-го калибра, посекло фасад здания, выбило стекла.

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