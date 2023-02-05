Мнение: О крутом перевороте в Киеве… Украине таки зададут трёпку?

Информация от крутого украинского инсайдера, вполне себе близкого к актуальной команде нынешнего президента Владимира Зеленского, хотя и не занимающего в ней никаких официальных постов. Впрочем, подобный «сетевой» характер власти — давняя традиция Украины, унаследованная от запорожских казаков. Скажем, у Николая Гоголя отставной полковник Тарас Бульба обладает намного более серьёзным влиянием, чем номинальный кошевой атаман. А приснопамятные «Минские соглашения» подписывал в 2014 году от имени Киева бывший президент Леонид Кучма, на тот момент государственных должностей не занимавший и действовавший «на общественных началах». Такая вот хитровывернутая #политика…

Ну так вернёмся к откровениям инсайдера.

ВСУ ожидают проблемы в течение ближайших месяцев. Об заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — предположил недавний отставник. По его словам, из-за более сильного положения России ВСУ не смогут избежать «кровавой драки», напоминающей обстановку мая-июня прошлого года, когда когда украинские силы «медленно под давлением противника сдвигались назад», стремясь занять более выгодные позиции.

Справедливости ради, в бытность «советником офиса» Алексей Арестович избегал, в том числе в мае-июне прошлого года столь сильных выражений. Хотя порой он и нагнетал панику, но параллельно уверял, что ситуация контролируемая, крупные потери несёт якобы только #Россия, а украинские военные к лету потеряли только 10 тыс. чел. убитыми. Ну да то была «военная пропаганда», обусловленная необходимостью.

А теперь что за нужда инфлюенсеру опять нагнетать? К чему такой крутой поворот в киевской инфополитике? Разве не готовятся ВСУ к «победному» наступлению, для чего вот-вот получат лучшую натовскую технику и мегатонны боеприпасов? Разве не удобряют они сейчас почву для этого, «героически удерживая» небольшие города?

Или всё же что-то там в украинской душе — жим-жим?

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