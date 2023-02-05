 

Мнение: Арестович без шапкозакидательства

05.02.2023, 19:20, Разное
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Тем, кто хочет разобраться в происходящем, прослушать это видео (с отмеченного места) нужно непременно. Арестович тут буквально жжот напалмом, да и остальные не особо отстают. Но Арестович, чертяка…! Невероятно забойное видео, просто восторг.

Кстати, отечественным “ватникам” должно тоже понравиться – не зря там Арестович пророчит, это эту запись все российские пропагандистские каналы, телеведущие (начиная с Соловьева) и всякие прочие “военкоры” растащат по кусочкам и станут с упоением цитировать, особо тыча пальцем в него – “вот, даже Арестович, и он!… и он тоже признал!!..” Поэтому тем более стоит посмотреть это раньше всех и в подлиннике.

Словом, мое дело предупредить.

Источник: Размышления вольного социолога


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