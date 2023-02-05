 

“Он очень мягкий”: как пригревшая соперницу на груди Степаненко упустила Петросяна

05.02.2023, 19:20, Разное
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Шоу “Хватит слухов” от канала “Центральное телевидение” на
Youtube, выпустило новый фильм о том, как проходят войны между
звездными экс-супругами. Среди героинь, про которых шло повествование, оказались Анжелика Агурбаш, Ольга Бузова, Ирина Салтыкова и Елена Степаненко.

По мнению ведущего они были так уверены в своих чувствах, что смело шутили об изменах. И дошутились: в коллектив “Кривого зеркала” пришла работать Татьяна Брухунова.

Елена сразу же заметила ум и исполнительность девушки и поручила ей заниматься ее сайтом. Мало помалу, 30-летняя Татьяна Брухунова распространила свое влияние далеко за пределы контент-плана, завоевав доверие не только Елены Степаненко, но и Евгения Петросяна. Со временем Евгений Ваганович понял, что помощница обладает не только важными профессиональными качествами, но и женской привлекательностью. И не устоял.

“Приютила у себя дома. Дала кров, дала работу. А в итоге получила то, что получила”, – подвел итог совместной работы журналист Олег Цуриков.

Иными словами, журналист
выразил популярное мнение о том, что пригревшая соперницу на груди Степаненко сама упустила Петросяна.
Слишком долго все было гладко, поэтому женщина расслабилась и не заметила угрозы.

“Он очень мягкий”, – охарактеризовал Евгения Петросяна его коллега Александр Морозов.

Именно по этой причине, утверждает Морозов, целеустремленная Елена Степаненко и смогла довести юмориста до ЗАГСа. И, уверены зрители передачи, именно по этой же причине он и развелся.

Напомним, что семья комиков была вместе более 30 лет и рассталась в 2017 году. Вопрос с разделом имущества, нажитого в браке, еще не закрыт. Сейчас Евгений Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой, у пары подрастает сын Ваган.


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