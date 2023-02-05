 

Бросила и чувствует себя виноватой: почему рухнул крепкий брак Елены Ваенги

05.02.2023, 19:20, Разное
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Сегодня у Елены Ваенги есть все, о чем можно только мечтать. Она успешна, знаменита, востребована и давно счастлива в браке со вторым мужем Романом Садырбаевым. Однако многими из своих достижений артистка обязана первому супругу, с которым рассталась по собственной инициативе больше 10 лет назад.

Свою первую любовь, Ивана Матвиенко, певица встретила еще в 18 лет. Однажды, спеша домой из училища, Елена выскочила на проезжую часть и чуть не угодила под колеса автомобиля. За рулем оказался обаятельный Матвиенко, которому тогда было уже под 40. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, случайное знакомство переросло в роман.

Родители Ваенги были категорически против ее отношений со взрослым мужчиной. Однако певица не послушала родных и ушла жить к возлюбленному, который стал для нее главной поддержкой. Иван поверил в талант Елены, продал собственное имущество, чтобы она записала первый альбом, и стал ее продюсером.

Супруги построили крепкий брак, вместе преодолели все трудности и прожили без штампа в паспорте более 15 лет. Единственное, что омрачало союз – отсутствие детей. Говорят, именно это послужило основной причиной для расставания пары. Артистка мечтала о большой семье и сама решила уйти от мужа, хотя это далось ей нелегко.

После разрыва Елена Ваенга обрела счастье рядом со вторым избранником Романом Садырбаевым и родила долгожданного сына. При этом ей удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем. Артистка не только называет Матвиенко родным человеком, но и продолжает отдавать ему половину гонораров.

Певица считает, что без помощи экс-супруга ей было бы не видать славы и большой сцены. Отчасти именно поэтому она чувствует себя виноватой за их расставание. По признанию Ваенги, она до сих пор извиняется перед Матвиенко за то, что бросила его, и считает своим долгом разделять с ним свой успех.


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