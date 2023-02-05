 

TVE – лесные пожары не дают Чили передышки

05.02.2023, 18:45, Разное
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Лесные пожары, из-за которых в некоторых регионах Чили объявлены жёлтый и красный уровни опасности, не дают стране передышки, пишет TVE. Как поясняет канал, причинами этой природной катастрофы стали сильные ветра, затяжная засуха и волна невиданной жары.

В Чили лесные пожары не дают передышки. Возвращаются призраки 2017 года, когда в схожей ситуации погибли 11 человек. Чилийские власти объявили жёлтый и красный уровни опасности в таких областях, как Ньюбле, Био-Био и Араукания.

Среди жертв — члены противопожарной бригады, которые летели на этом вертолёте. Уничтожено более 40 тысяч гектаров леса. Десятки домов разрушены. Около 1500 человек эвакуированы в приюты.

ЖЕНЩИНА: Я в чём была натянула колготки, туфли, и мы тронулись в путь.

Сильные ветра, затяжная засуха, которая длится уже более десяти лет, и волна невиданной для этого региона жары — выше 40 градусов по Цельсию — стали топливом для этой природной катастрофы.

Правительство объявило «состояние катастрофы», которое позволяет быстро мобилизовать армию и привлечь базовые ресурсы.

Чили обратилось за международной помощью к Аргентине, Бразилии, Мексике и Испании.

Дата публикации 05 февраля 2023 года.


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