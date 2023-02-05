Мягкие тона и пастельные блики: цветовые тренды для седых волос на весенний сезон

Седые волосы в последнее время являются популярной тенденцией и в ближайшем будущем она никуда не исчезнет. Серебристые пряди, которые раньше многие женщины старались замаскировать, теперь становятся основой стиля.

Многие молодые женщины сознательно красят свои волосы в седой цвет. Однако, если хочется немного оживить свои серебристые пряди и попробовать что-то новое и интересное, то стоит обратить внимание на самые модные цвета 2023 года.

Вот несколько актуальных тенденций окрашивания волос 2023 года.

Омбре соль и перец

Это достаточно интересный вариант окрашивания, который поможет замаскировать седые волосы.

Кроме того, большим преимуществом является то, что можно избежать постоянного обновления цвета в области макушки.

Классическое омбре с такими оттенками как соль и перец отлично подойдет как для молодых, так и для пожилых женщин. Однако, стоит помнить о том, что после окрашивания нужно использовать фиолетовый шампунь, чтобы пряди не приобрели желтизну. Это также поможет придать красивый блеск волосам.

Натуральный серый с мелированием

Мелирование поможет сделать седые волосы более стильными и привлекательными. Это отличный вариант для причесок средней длины.

Отличным решением станет добавление у серому фиолетового оттенка. В итоге получится модный и дерзкий вид.

Светлые фиолетовые тона помогут добавить визуальную привлекательность серому цвету. В итоге можно получить смелый и современный образ.

Серебристая ступенчатая стрижка

Многослойные стрижки на седые волосы выглядят просто превосходно и помогают подчеркивать красивый металлический блеск прядей.

Это отличный вариант для женщин совершенно любого возраста.

Пикси боб с цветом соль и перец

Короткие седеющие волосы с красивым цветом соль и перец являются стильным и модным решением для современных женщин. Пикси боб в 2023 году является одной из самых модных стрижек как для молодых, так и для пожилых женщин.

Модный серебряный балаяж

Серебристый балаяж помогает подчеркнуть естественные седые волосы.

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Слои позволяют создавать глубину и динамику прядям. Это помогает создать впечатление более густых и мягких волос.

Пастельные блики и мягкие тона

Серебристые волосы являются настоящим воплощением элегантности. Добавление яркого цвета может сделать женщину с седыми прядями еще более привлекательной.

Пастельные блики хорошо сочетаются с пепельными тонами. Это отличное решение, если хочется выглядеть более стильно и молодо.

Омбре со стрижкой боб

Можно выглядеть потрясающе и элегантно даже после того как поседели. Стоит выбрать цвет омбре и крутую стрижку боб.

Это очень красивая прическа, с которой точно не ошибетесь. Чтобы выглядеть просто превосходно, стоит накрасить губы помадой и надеть наряд для романтического вечера.

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Пикси и цвет волос соль и перец

Эта прическа просто идеально подходит для женщин старше 30 и 40 лет, которые хотят чувствовать себя комфортно со своими серебристыми прядями и можно щеголять ими.

Можно даже сделать короткую стрижку пикси, которой легко ухаживать и которая придает шикарный вид.

Серебристые длинные волосы

Женщины любого возраста могут выглядеть и чувствовать себя прекрасно с этой прической.

Длинные пряди помогут придать образу молодость и свежесть и сделают его более ярким.

Короткая прическа на вьющиеся волосы

Есть множество идей для стрижек для коротких седых волос для женщин старше 50-60 лет. Эти прически помогут выглядеть хорошо и моложе.

Короткие волнистые или кудрявые прически не только очень модные, но и достаточно практичные. Большим преимуществом такой стрижки является то, что не нужно тратить слишком много времени и усилий для укладки.

Удлиненное пикси с мелированием

Есть множество различных способов укладки коротких серых волос и большинство из них сейчас являются самым настоящим трендом, который заслуживает особого внимания.

Удлиненная пикси с серебристыми бликами является очень хорошим способом заявить о себе в совершенно любой ситуации. Такая прическа просто идеально подходит как для деловых встреч, так и для светских мероприятий. Это является универсальным вариантом, который понравится абсолютно каждой женщине.

Все это просто идеальные варианты для всех модных и современных женщин, которые хотят выглядеть просто превосходно и стильно, а также поможет подчеркнуть красоту прядей.