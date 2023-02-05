 

Лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле

05.02.2023, 18:10, Новости дня
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Лидер турецких националистов Девлет Бахчели назвал «позором» закрытие ряда европейских консульств в Стамбуле под якобы угрозой теракта.

По его словам, США играли ведущую роль и мобилизовали своих марионеток. «Дело чести для них – раскрыть источник угрозы. Закрытие консульств не вписывается ни в какие рамки», – цитирует Бахчели РИА «Новости».

Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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