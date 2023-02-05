Глава Минобороны Украины Резников заявил, что готов к своей отставке, если так решит Зеленский

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей возможной отставке, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.

Резников отметил, что ни один чиновник «не вечен в кресле». По его словам, надо быть готовым, что этот этап закончится, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

«Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – это верховнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский в связи с Конституцией. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения», – сказал он.

По словам Резникова, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский.

В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он возглавит министерство юстиции.

Напомним, что в Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях.

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