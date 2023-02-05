Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске

По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения РФ в совершении якобы «военных преступлений», заявили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения РФ в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, утверждается в Telegram-канале Минобороны.

«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.

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