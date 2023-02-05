Случилось ужасное: Лолита вынуждена сама справляться с последствиями покушения

О таких женщинах, как Лолита Милявская, обычно говорят: “Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”. Артистка известна тем, что выходила победителем в самых сложных ситуациях.

Недавно в жизни исполнительницы хита “Пошлю его на…” случилась ужасная неприятная история. Знаменитость поделилась подробностями произошедшего со своими поклонниками в социальных сетях.

Выяснилось, что кто-то покусился целостность имущества Милявской. В то время, как Лолита находилась в отпуске, неизвестный повредил кузов ее автомобиля.

Лолите пришлось самостоятельно справляться с последствиями этого покушения, она не стала обращаться к специалистам. Артистка отметила, что машину ей повредил “какой-то нехороший человек”. Царапина, по словам знаменитости, оказалась довольно глубокой. “В ремонт я не поехала, а по совету соотечественников замазала повреждение лаком для ногтей. Очень рекомендую, девочки, пригодится!” – цитирует Милявскую пресса.

Стоит отметить, что происшествие не испортило Лолите настроения. Судя по всему, спасло то, что она успела насладиться отдыхом на протяжении десяти дней. Это крайне редкое явление в жизни Милявской.