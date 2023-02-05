 

Патриарх Кирилл сравнил сжигание партбилетов КПСС в 1991 году с отречением учеников от Иисуса

05.02.2023, 17:33, Разное
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Патриарх Кирилл выступил на XXII Всероссийской конференции по вопросам православия с программной речью, в которой изложил основные постулаты церковной политики на ближайшие 5 лет.

Примечательным моментом в его речи был призыв вернуть государственную идеологию.

Предстоятель церкви выступал перед представителями областных, республиканских, районных организаций РПЦ и её первичных ячеек. Он выразил категорическую уверенность в том, что сейчас и стране, и церковному аппарату как никогда необходимо «обрести единый идеологический стержень».

– В ином случае мы будем наблюдать то же, что наблюдали в 1991 году, когда хамелеоны, которые били себя кулаком в грудь и клялись в верности Великому Октябрю, сжигали свои партийные билеты. Стоило ветру, как говорится, не туда подуть… Если точнее, более по профилю нашего сегодняшнего мероприятия, то я бы вспомнил, как рассыпалась ячейка Иисуса. Пошли аресты, следствие, начали морщить эту публику, так некоторые сами себя и закатали. Пётр, в частности. Это всё нам предостережение, – сказал патриарх.

Делегаты церкконференции поддержали эту реплику длительными и бурными овациями. Было решено включить её в перечень организационных выводов по итогам мероприятия, а также считать необходимость восстановления идеологического стержня одной из главных программных линий церкви в ближайшие годы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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