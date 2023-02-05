«Чрезмерная реакция» — Китай раскритиковал США за сбитый аэростат

КНР осудила американские власти за решение уничтожить китайский аэростат, который на днях оказался в воздушном пространстве Соединённых Штатов. Власти Поднебесной заявили, что категорически не одобряют нападение на их гражданский беспилотный аппарат, пишет The Hill.



AP

Пекин осудил решение американских военных сбить китайский аэростат, который пролетел над территорией Соединённых Штатов на прошлой неделе. Власти Поднебесной посчитали этот шаг Вашингтона «излишним», пишет The Hill.

«Китай категорически не одобряет и протестует против нападения США на гражданское беспилотное воздушное судно», — говорится в заявлении, выпущенном МИД КНР. «Применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьёзным нарушением международной практики», — добавили в ведомстве, отметив, что страна оставляет за собой право «в дальнейшем реагировать в соответствии с необходимостью».

Высотный аэростат, который американские власти обвиняют в шпионаже, впервые вошёл в воздушное пространство Аляски 28 января. В конце месяца после непродолжительного полёта через Канаду он вновь оказался над США и провёл остаток недели, пересекая страну, напоминает издание.

Накануне представители Пекина официально подтвердили, что воздушный аппарат принадлежал КНР. Но, по их словам, он в основном использовался для метеорологических исследований и сбился с курса из-за «форс-мажора».

Однако американские чиновники настаивали, что аэростат осуществлял наблюдение за «стратегическими объектами» в США. На фоне этих опасений госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную поездку в Пекин, обращает внимание The Hill.

«Мы приняли к сведению заявление [КНР], в котором они выражают сожаление. Но присутствие этого аэростата в нашем воздушном пространстве представляет собой явное нарушение нашего суверенитета, а также международного права, и это недопустимо», — подчеркнул высокопоставленный представитель Госдепа.

МИД Китая парировал претензии американских властей в ответном заявлении. По мнению ведомства, некоторые политики и СМИ в США намеренно «раздули» ситуацию, чтобы «подвергнуть нападкам и очернить» Пекин.

Американские военные выжидали, пока аэростат окажется у побережья Южной Каролины, чтобы сбить его «безопасно». По словам официальных лиц, сейчас они работают над тем, чтобы заполучить обломки аппарата и якобы содержащуюся на нём «разведывательную информацию», заключает The Hill.