 

«Не халяль» — в Катаре запретили употреблять в пищу разрешённых в ЕС червей и сверчков

05.02.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минздрав Катара напомнил о запрете на использование в качестве продуктов питания насекомых, которые не соответствуют «техническим требованиям о халяльной еде», пишет BFM TV. Ранее Еврокомиссия одобрила употребление в пищу мучных червей и домашних сверчков ради сокращения неэкологичного производства мяса.


AP

Катар подтвердил религиозный запрет на употребление в пищу насекомых, пишет BFM TV. Минздрав страны в официальном заявлении подчёркивает, что продукты питания с содержанием насекомых не соответствуют «техническим требованиям о халяльной еде». Министерство отмечает, что правила Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и «религиозное мнение компетентных органов» запрещает «употребление насекомых, протеина или произведённых из них добавок».

Как объясняет французский сайт, мусульманские богословы не находят в исламе однозначного запрета на употребление в пищу насекомых. Большинство экспертов предполагают, что сверчки — это халяльная и разрешённая еда, потому что они упоминаются в Коране. При этом многие богословы считают остальных насекомых нечистыми. В официальном сообщении Минздрава уточнили, что «соответствие продуктов питания правилам халяльной пищи проверили аккредитованные при министерстве исламские организации и их аккредитованные международные лаборатории».

В заявлении указано, что такой запрет последовал после «решения некоторых стран одобрить использование насекомых в приготовлении продуктов питания». Минздрав Катара не называет государства, о которых идёт речь, однако в январе Еврокомиссия одобрила использование в продуктах питания личинок мучного червя и домашних сверчков. Теперь в ЕС разрешено есть четыре вида насекомых, причём все содержащие их продукты должны чётко сообщать об этом на этикетке.

Как отмечает BFM TV в заключение, для некоторых мировых сообществ насекомые являются дешёвым источником белка уже очень давно. Их использование теперь распространилось и на другие страны, потому что необходимо как можно скорее найти альтернативу мясу и другим продуктам питания, производство которых способствует повышению уровня парниковых газов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.23 / “Сложно поверить, но мы вместе”: вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном

03.02.22 / Продолжительность экранного времени у мальчиков связали с аутизмом

01.12.22 / “Любимая, родная”: с отправившейся на небеса Долиной совершили таинство в храме

01.12.21 / Скандалы: Следствие изучает химию

02.09.22 / “Проскочить, где полегче”: бестолковый Виторган отказался брать ответственность

28.11.22 / Мало рыбы и яйца без желтка: какие ошибки в рационе могут привести к сухости кожи

18.01.23 / Сбило кукурузником

30.08.22 / Делегация МАГАТЭ едет в Запорожье, чтобы не допустить атомную катастрофу

27.04.22 / РФ однажды вернётся в «европейскую колыбель», и Макрон может этому способствовать

19.07.22 / Россияне не могут обращаться за шенгенскими визами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика