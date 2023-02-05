 

В Китае подешевели iPhone 14 Pro и Pro Max

05.02.2023, 17:15, Разное
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Компания Apple значительно снизила цены на свои новые смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в Китае. Об этом пишет ITHome.

Скидки, предлагаемые реселлерами, могут варьироваться. Все версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в Sunpie были уценены на 700 юаней ($105) JD Marketplace предлагает скидки до 1400 юаней ($207). Оба предложения носят временный характер. Так в Sunpie акция продлится до 1 апреля, а в JD скидки связаны с запасами смартфонов: ограниченное количество iPhone по сниженным ценам появляется на сайте в 10 утра на протяжении нескольких дней.

тем не менее, неясно, с чем именно связано снижение цен на iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max в Китае. Это не первый раз, когда Apple предлагает эксклюзивные скидки на свои устройства в КНР


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