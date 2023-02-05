В Совфеде считают, что эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе

По словам Ивана Абрамова, первого заместителя главы экономического комитета Совета Федераций, российская экономика готова к западным ограничениям на поставки нефтепродуктов. Появились новые рынки, и европейцам придется закупать российское топливо через третьи руки, что может быть дороже, сообщают РИА Новости.

Западные страны ввели топливные санкции против РФ 5 февраля. В этот день Европейский союз запретит импорт из РФ нефтепродуктов. Одновременно с этим ЕС и “большая семерка” установили потолок цен на эти товары. Прошлым летом ЕС решил ввести эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, с отсрочкой в шесть месяцев нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, а топливные – 5 февраля, двумя месяцами позже.

Абрамов заявил, что РФ перестроила логистическую цепочку и экономику в этой сфере. Это приведет к увеличению стоимости энергоресурсов для Европы, что повлечет за собой рост цен на товары и услуги первой необходимости. Парламентарий отметил, что отечественным нефти и природному газу нет замены, поэтому европейцы будут вынуждены приобретать нефтепродукты у третьих стран по гораздо более высокой цене. Тем более что РФ постепенно находит новые рынки сбыта.