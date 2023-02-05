В Запорожской области решили открыть приют для детей с инвалидностью

В Запорожской области создадут центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют, материальная и техническая поддержка будет оказана и другим детским социальным учреждениям региона, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Львова-Белова посетила Мелитополь с гуманитарной акцией, передает ТАСС.

«Сейчас мы начнем работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно еще по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен – мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приемные семьи», – рассказала Львова-Белова журналистам.

Ранее новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.

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