 

В Запорожской области решили открыть приют для детей с инвалидностью

05.02.2023, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Запорожской области создадут центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют, материальная и техническая поддержка будет оказана и другим детским социальным учреждениям региона, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Львова-Белова посетила Мелитополь с гуманитарной акцией, передает ТАСС.

«Сейчас мы начнем работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно еще по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен – мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приемные семьи», – рассказала Львова-Белова журналистам.

Ранее новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.21 / Россиянам напомнили правила оказания первой помощи пострадавшим в Новый год

05.01.21 / Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента

01.10.21 / “Снова осень”. В полиции напомнили, что с начала октября водители должны включать ближний свет за городом

22.12.20 / Шмыгаль обсудил закупки вакцин от коронавируса с послами “Большой семерки” и стран ЕС

09.12.21 / Глава администрации Ростова-на-Дону опубликовал отредактированное фото, с которого пропали его часы за $46 тыс

22.01.22 / Кабмин одобрил выделение 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID

15.07.20 / Вован и Лексус разыграли президента Польши

02.11.21 / Кабмин Украины регулярно не назначает на должности победителей конкурсов на госслужбу — Bihus.Info

09.03.21 / Посол РФ в Минске заявил, что Запад не отказался от идеи раскачивания Белоруссии

12.12.21 / В Болгарии сформирована правительственная коалиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика