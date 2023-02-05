На западе Москвы полиция задержала четырех мужчин из-за стрельбы из охолощенного автомата

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05.02.2023, 16:50, Новости дня
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На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет.

По его словам, дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка.

В свою очередь осведомленный источник уточнил, что молодые люди были пьяны.

Ранее дорожный конфликт закончился стрельбой на Шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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