«Зелёный» колониализм Европы не даёт бедным странам выйти из нищеты

Европейский энергетический кризис стал настоящей катастрофой для бедных стран Азии и Африки. Они столкнулись с серьёзным дефицитом электроэнергии из-за неспособности конкурировать с ЕС за поставки сжиженного природного газа. Как пишет Foreign Policy, при помощи топлива страны ЕС проводят коварную политику «зелёного» колониализма, накладывая строгие ограничения на финансовую поддержку, способную помочь бедным странам увеличить поставки жизненно важных энергоресурсов и вывести своё население из бедности и нищеты.



AP

После начала российской операции на Украине объёмы газового экспорта из РФ в Европу сократились более чем наполовину из-за диверсии на трубопроводах «Северный поток», сокращения европейских закупок и уменьшения поставок самой Москвой в ответ на западную помощь Киеву. Лишившись поставок из России, европейские страны бросились на поиски доступных источников природного газа и создали большие запасы. Поскольку трубопроводные поставки российского топлива резко уменьшились, Европа начала переходить на сжиженный природный газ, который перевозят газовозами по всему миру. В результате к середине 2022 года мировые цены на СПГ выросли на 1900% по сравнению с периодом двухгодичной давности, когда они во время пандемии упали до минимума. Как пишет Foreign Policy, такой скачок цен нанёс ущерб европейской промышленности, но для сотен миллионов людей в бедных странах он стал настоящей катастрофой.

Как отмечает издание, Индия и Бразилия оказались не в состоянии покупать достаточное количество газа для своей экономики и были вынуждены сократить импорт. Бангладеш и Пакистан, где живёт почти полмиллиарда человек, не в состоянии обеспечить промышленность и электроэнергетику топливом и вынуждены страдать от отключений электричества. Поставщики СПГ предпочитают продавать его в богатые страны, которые готовы платить больше. Предназначенные для бедных стран партии перенаправляются в Европу либо вообще не поставляются вопреки обязательствам по договорам, заключённым месяцы и годы тому назад.

Но отключения электроэнергии — это не просто неудобство. В Пакистане, где в жаркий период температура может достигать 45 ℃ и где часто случаются наводнения, затапливающие треть страны, электроснабжение является вопросом жизни и смерти. Последние несколько месяцев компании, предприятия, дома, школы и больницы ежедневно по несколько часов страдают без электричества, потому что правительство не может в достаточных объёмах импортировать газ для пакистанских электростанций, четверть которых работает на этом топливе. Согласно сообщениям пакистанского правительства, крупные поставщики СПГ не исполняют свои контракты, предпочитая платить штрафы за недоставку и отправлять газ в богатые страны, чтобы получить больше прибыли.

В июле 2022 года пакистанское правительство объявило тендер на поставку 72 партий СПГ на общую сумму $1 млрд. Поставщики не подали ни одной заявки. Из-за задержки с выплатами по программе Международного валютного фонда Пакистану сложно покупать газ на наличном рынке. Из-за этого работники промышленных предприятий, ресторанов и компаний вынуждены трудиться неполный рабочий день и получать меньшую зарплату. Правительственные учреждения получили распоряжение сократить потребление электричества на 30%. В стране отключили половину уличного освещения.

Ситуация в бедных странах, продолжают авторы материала, вряд ли изменится в лучшую сторону. Хотя тёплая зима в большей части Северного полушария привела к снижению газовых цен, уже возникла обеспокоенность по поводу нехватки топлива в следующем году. Подорванные трубопроводы «Северный поток» вряд ли начнут работать в 2023 году, и поэтому европейские страны будут ещё больше зависеть от поставок СПГ, которым они станут заполнять свои газовые хранилища предстоящим летом. Кроме того, члены Евросоюза уже проявляют большой интерес к подписанию долгосрочных контрактов, намереваясь скупать новые объёмы топлива, которые появятся в ближайшие годы.

Германия и прочие европейские страны строят дополнительные плавучие ёмкости и регазификационные установки, которые будут введены в строй через несколько лет. Они надеются, что это позволит им запасать ещё больше газа. Между тем, Австралия, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортёров СПГ, обеспокоена возможным дефицитом и принимает меры к тому, чтобы больше топлива оставалось в стране.

Такое стремление Европы обеспечить собственную энергобезопасность за счёт других изобличает её лицемерие, что не осталось незамеченным. Руководители африканских, южноазиатских и прочих стран взяли это себе на заметку. Некоторые европейские страны пообещали, что лишат государственной поддержки все международные проекты, предусматривающие использование ископаемого топлива. Эти государства утверждают, что бедным странам нельзя предоставлять финансирование на строительство объектов газовой инфраструктуры, хотя они могут надёжно обеспечить их энергией и дать толчок экономическому развитию. В то же время американские и европейские транснациональные корпорации беспрепятственно вкладывают свои капиталы в разработку газовых месторождений в бедных странах, чтобы экспортировать добываемые объёмы в богатые государства Восточной Азии и Европы.

«Смысл такого двуличия должен быть предельно ясен. Страны ЕС продолжают проводить коварную политику «зелёного» колониализма, накладывая строгие ограничения на финансовую поддержку, способную помочь бедным странам увеличить поставки жизненно важных энергоресурсов, вывести своё население из бедности и нищеты, а себе дать максимальное пространство для манёвра, чтобы использовать ископаемое топливо для обеспечения собственной энергетической безопасности», — уверены авторы статьи.

Такая политика, заключают авторы Foreign Policy, ведёт к тому, что бедным странам не хватает топлива для домов, школ, больниц и заводов, в то время как богатые страны хвалят себя за создание запасов газа и заключение многолетних соглашений о закупках с самыми разными газодобывающими компаниями. Конечно, европейцев нельзя осуждать за использование природного газа в качестве переходного топлива при осуществлении изменений и создании чистой энергетики, однако им необходимо признать, что для бедных стран Африки и Азии обеспеченность энергоресурсами и надёжность поставок важны в такой же мере, как и для них самих.