 

LG объявил о массовой интеграции сервисов Apple Services в телевизоры Partner TV

05.02.2023, 15:55, Разное
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Компания LG расширила интеграцию сервисов Apple в свою операционную систему для телевизоров и webOS. Об этом пишет DigitalTrends.

Сервисы Apple TV, Apple Music и HomeKit теперь будут доступны на телевизорах всех брендов. Они являются частью программы webOS Hub. Это модели, работающие под управлением webOS, но не произведенные LG. WebOS Hub включает около 200 брендов: Seiki, Eko, Stream System, Konka (Aiwa), Hyundai, Konka и многие другие. AirPlay и HomeKit доступны только для OLED или UHD телевизоров с webOS Hub 2.0. AppleTV, Apple Music и Apple TV будут доступны на всех моделях.


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