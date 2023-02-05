 

Приятные на ощупь, удобные и красивые одновременно: стильные образы для беременных женщин

05.02.2023, 15:53, Разное
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Беременность — один из самых особенных моментов в жизни каждой женщины. Каждая будущая мама хочет чувствовать себя максимально комфортно, но при этом выглядеть отлично.

Что носить будущим мамам, чтобы выглядеть на все 100? Делимся стильными образами для беременных женщин.

Яркие принты

Зачем скрывать животик темными тонами, если можно выбрать яркую и привлекательную одежду. Это идеальный вариант для весны и лета.

Матросские полосы

Одежда с матросскими полосами идеально подходит для беременных женщин. Водолазку с таким принтом можно дополнить свободными джинсами и плащом.

Спортивный стиль

Спортивная одежда должна быть в гардеробе каждой беременной женщины. В ней можно выглядеть стильно, но при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Спортивные штаны, кроссовки и простая футболка – это все, что вам нужно.

Обтягивающее платье

В беременность обязательно нужно подчеркивать округлившийся животик. Для этого идеально подойдут красивые обтягивающие платья.

Платье-комбинация

Это настоящее доказательство того, что беременная женщина тоже может носить праздничное платье и быть на пике моды. Платье-комбинацию можно дополнить высокими сапогами или туфлями на плоской подошве.

Брюки с низкой посадкой

Во время беременности отдавайте предпочтение расширенным брюкам с низкой посадкой. В такой одежде будет удобно даже на последних месяцах беременности.

Легинсы и дубленка

В холодный день можно надеть легинсы и дубленку. В такой одежде будет очень тепло и уютно даже при минусовых температурах.

Джинсы

Разумеется, джинсы – неотъемлемая часть гардероба каждой беременной женщины. Выбирайте модели со специальной резинкой в области живота.


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