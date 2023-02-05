Под Кировом открылся завод военных аэростатов

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с послом КНР Ян Хунъюем принял участие в торжественной церемонии открытия первого в стране Завода военных воздухоплавательных аппаратов и аэростатов.

Он будет выпускать до 50 боевых аэростатов и дирижаблей в год.

Глава оборонного ведомства отметил, что аэростаты хорошо себя показали в ходе операций ВВС Китая над территорией штата Южная Каролина, США. Преимущество аэростата заключается в том, что на него трудно навести ракету противовоздушной обороны. Несмотря на внушительные размеры, дирижабль может успешно проводить разведывательные операции, забрасывать в тыл противника диверсионные группы и даже организовывать ковровые бомбардировки.

– Мы, конечно, будем учитывать опыт наших китайских товарищей. Первый аэростат изобрели в Китае почти 1000 лет назад, и с тех пор воздушные шары являются неотъемлемой частью вооружённых сил Поднебесной, – отметил Шойгу.

В России, по его словам, были попытки создать воздухоплавательный флот в начале XX века, но тогда этому помешала революция. На этот раз решено учитывать все ошибки прошлого и не останавливаться на полпути.

– Вскоре наши кировские дирижабли увидят в небе над всеми европейскими столицами, – пообещал министр.

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