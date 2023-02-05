 

The Mirror: Дом Скрипаля в Солсбери продали за 260 тыс. фунтов

05.02.2023, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В британском Солсбери продали дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, недвижимость приобрел местный житель, сообщили СМИ.

Как пишет газета The Mirror, соседи хотели снести дом, но Скрипали продали его в сентябре 2019 года за 260 тыс. фунтов. Приобрел жилье местный житель в совместное владение, передает RT. Издание сообщает, что ремонт в доме завершат в июне, после чего новый владелец заселится.

Напомним, в декабре 2019 года на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы, они находятся под защитой британского правительства и не хотят встречаться с российскими дипломатами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.21 / Умер один из основателей ВШЭ Александр Алексахин

12.09.20 / “Мы всем сердцем – с мирными демонстрантами”. Меркель поддержала протесты в Беларуси

16.02.22 / Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет “прогулками по побережью”

07.06.21 / 34% украинцев никогда не занимаются спортом и не делают зарядку – опрос

29.09.20 / Обвиняемый по делу MH17 россиянин решил выступить в суде

14.06.21 / В похоронах эсэсовца в Киеве принял участие президентский полк

04.12.21 / Климкин: Путин пытается “надеть на голову” Запада три фундаментальных приоритета

23.09.20 / Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

14.12.20 / В Telegram-каналах заявили об отставке Пашиняна. Его пресс-секретарь информацию опровергла

08.07.20 / В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика