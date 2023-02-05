The Mirror: Дом Скрипаля в Солсбери продали за 260 тыс. фунтов

В британском Солсбери продали дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, недвижимость приобрел местный житель, сообщили СМИ.

Как пишет газета The Mirror, соседи хотели снести дом, но Скрипали продали его в сентябре 2019 года за 260 тыс. фунтов. Приобрел жилье местный житель в совместное владение, передает RT. Издание сообщает, что ремонт в доме завершат в июне, после чего новый владелец заселится.

Напомним, в декабре 2019 года на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы, они находятся под защитой британского правительства и не хотят встречаться с российскими дипломатами.

—