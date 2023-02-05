 

Кадыров заявил, что с занимающих высокие посты родственников в Чечне «спрос в десятки раз больше»

05.02.2023, 15:30, Новости дня
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В Чеченской республике закон превыше всего, от госслужащих нужны результаты и самоотдача, а с родственников «спрос в десятки раз больше» независимо от должности, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя критику из-за назначений близких на высокие посты.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что различные «политологи» и «эксперты» (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается его родственников-госслужащих.

«Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. <…> Вдвойне смешно, когда меня обвиняют в нарушении Закона. Напомню им, что в Чеченской Республике Закон превыше всего!» – добавил он. По его словам, «тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями» ради конституции республики и среди них его близкие, друзья, родственники «и самый дорогой мне человек – Отец».

«Львиная доля нынешних чиновников – это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники», – указал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что с его родственников на любой должности «спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки». «Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог» – добавил он.

Ранее Кадыров объявил о назначении 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Старшая дочь Кадырова – Айшат Кадырова, занимает должность министра культуры Чечни. 19-летняя дочь главы республики Хутмат Кадырова стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни.

Напомним, глава Чечни отправил в зону спецоперации своих несовершеннолетних сыновей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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