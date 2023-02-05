СМИ: Abrams, которые США передадут Украине, требуют значительной логистической поддержки

Боевые танки Abrams, которые США обещали передать Украине, требуют значительной материально-технической поддержки, сообщили СМИ.

Как информирует газета Financial Times со ссылкой на экспертов, американские танкисты годами сетовали на длинный «логистический хвост», необходимый для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевого соприкосновения, в то время, как Украине нужно оружие, которое просто «хорошо работает», передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Джона Нагла, американская стратегия ведения войны требует «всего материально-технического обеспечения мира».

По информации издания на обучение использовать Abrams уйдет больше времени, чем на аналогичную тренировку на Leopard из-за сложности двигателя, также американскому танку требуется больше запчастей, которые поставляются из-за океана и реактивное топливо, которое будет трудно достать.

Напомним, как сообщил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский, направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев.

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