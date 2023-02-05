Плашмя рухнул грудью: нелепая ошибка лишила Башарова будущего

Финальный выпуск шоу “Ледниковый период. Все вместе”, который призывала посмотреть Лиза Арзамасова, увидел свет вчера поздно вечером. И, пусть некоторые уже тайком посмотрели слитый в Сеть финал, многие предпочли дождаться официального показа.

Новички, которые в начале сезона боялись исполнять прыжки и поддержки, значительно окрепли и отдавали всех себя ради экспрессивности номера. В то же время их профессиональные партнеры смогли с гордостью оценить успехи своих “половин” и подшлифовать свои навыки.

Зрители, как и члены жюри, были в полном восторге от всех участников, кроме одной пары. Марат Башаров и Оксана Домнина заслужили самые низкие оценки за всю историю этого сезона телешоу. Виной тому стала ошибка в постановке коньков, в результате которой спортсмены упали. А затем еще раз. Но, судя по всему, момент, когда Марат плашмя рухнул грудью на лед, был частью их номера.

Таким образом, нелепая ошибка лишила Башарова и Домнину будущего в шоу “Ледниковый период”: члены жюри поставили им 5.8 и 5.9, а с такими баллами претендовать на победу было никак нельзя. Особенно учитывая великолепный прокат всех остальных участников сезона.

Некоторые зрители уверены, что Марат Башаров перенервничал из-за напряженности момента, а Оксана Домнина, скорее всего, не могла перестать думать о супруге Романе Костомарове и его распространяющейся гангрене.