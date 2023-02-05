 

Шольц – Путин ни разу не угрожал ни лично мне, ни Германии

05.02.2023, 14:45, Разное
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В своём интервью для журнала Bild Олаф Шольц рассказал о том, что во время телефонных разговоров Владимир Путин ни разу не угрожал ни лично ему, ни Германии. Шольц также заявил о существовании договорённости с Владимиром Зеленским не использовать западное оружие для атак на российскую территорию.


AP

Ситуация с безопасностью в Европе сильно изменилась, заявил Олаф Шольц в своём интервью для Bild: ввиду этого ФРГ теперь будет на долгосрочной основе вкладывать 2% своего ВВП в развитие бундесвера, отметил немецкий лидер. По словам Шольца, бундесвер играет важную роль в коллективной обороне стран НАТО.

Канцлер ФРГ также рассказал, что он и президент РФ Владимир Путин имеют очень разные точки зрения в отношении конфликта на Украине. При этом Шольц подчеркнул, что в ходе телефонных переговоров Путин ни разу не угрожал ни ему лично, ни Германии. Он также отметил, что решения о любых поставках вооружений Украине согласовываются в тесной кооперации с союзниками, в первую очередь с США.

Отвечая на вопрос о том, есть ли договорённость с Владимиром Зеленским о том, что западное оружие не будет использоваться для атак на российскую территорию, немецкий лидер заявил, что «по этому поводу существует консенсус».

Говоря о перспективах вступления Украины в состав ЕС, Шольц подчеркнул, что критерии вступления одинаковы абсолютно для всех. В эти критерии, в частности, входят вопросы правового обеспечения, демократичности, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.

По мнению Шольца, Германия хорошо справляется с трудными временами, наступившими на фоне украинского кризиса. Немецкий лидер акцентировал внимание на том, что правительству ФРГ удалось сгладить последствия энергетического кризиса за счёт финансового пакета помощи: кроме того, Германия активно начала создавать инфраструктуру по приёму СПГ. 


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