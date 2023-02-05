В России разрабатывают систему опознавания «свой-чужой» для малых дронов

В РФ планируют разработать систему опознавания «свой-чужой» для малых дронов, которая позволит предотвращать поражение своих коптеров «дружественным огнем», сообщил ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.

«Чтобы свои не перебили своих, для маленьких дронов уже разрабатывается система «свой-чужой». Когда-нибудь мы и про это расскажем», – отметил Егоров на телеканале «Звезда», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в РФ создана межвидовая многоцелевая ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и кораблей.

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