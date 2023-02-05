Якобы украинский снаряд попал в квартиру в многоэтажном доме в Донецке
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район на западе Донецка, снаряд попал в квартиру многоэтажного дома, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале он также отметил, что данные о разрушениях жилого дома по улице Красногоровская, а также информация о пострадавших уточняются.
Обстрелами также повреждены четыре жилых дома, два из которых частные.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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