 

Би-би-си: Потомки британских плантаторов выплатят репарации Гренаде за рабовладение

05.02.2023, 14:10, Новости дня
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Представители британского аристократического рода Тревельян выплатят репарации в размере 100 тыс. фунтов (120 тыс. долларов) Гренаде в связи с тем, что в 19 веке их предки использовали труд рабов на шести сахарных плантациях, сообщили СМИ.

Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, после отмены рабства в Британии в 1833 году правительство королевства выплатило компенсацию семье Тревельян на сумму 34 тыс. фунтов (порядка 3 млн фунтов по сегодняшним меркам), в то время как рабы не получили никаких денег.

Как сообщила одна из членов семьи Лора Тревельян, выплата 100 тыс. фунтов через 200 лет может показаться неадекватной, но семья подает пример и извиняется за своих предков, передает ТАСС.  

Телекомпания указывает, что репарации пойдут на создание фонда по экономическому развитию Гренады. Комиссия по национальным репарациям Гренады поддержала инициативу рода Тревельян.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что английское рабовладение по-прежнему процветает.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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