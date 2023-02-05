 

Галлюцинирующая Поргина отправилась на небо к покойному Караченцову

05.02.2023, 13:56, Разное
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Актер Николай Караченцов умер осенью 2018 года, разделив жизнь всех своих близких на “до” и “после”. Особенно тяжело было пережить потерю его жене Людмиле Поргиной, с которой они прожили бок о бок целых 43 года.

Вдова Николая Караченцева дала интервью журналистам портала Prozvezd, в котором рассказала о связи и общении с усопшим. Как оказалось, галлюцинирующая Поргина ежедневно чувствует присутствие мужа рядом: ощущает запах и слышит его голос, который то поддерживает актрису, то – дает ей советы.

Призналась Людмила Поргина и в том, что связь с Николаем Караченцевым поддерживает и их сын, и его жена, и даже маленькая внучка. Девочка уверена, что дедушка никуда не ушел, а просто “на облачках сидит”.

“После ухода Коли я очень долго не понимала, как буду жить одна, без
него. Теперь же мне совсем не страшно. Я
не одна, он все время со мной”, – рассказала
Поргина о том, что лишь пройдет секунда после мыслей о любимом, как она вновь мысленно отправилась
на небо к покойному Караченцову.

Напоследок вдова рассказала о своем видении сильных чувств, для которых даже смерть – не преграда. “Когда есть великая любовь между людьми, их связь навечно.
Просто случается, что один перешел на время в другое измерение. Но он
тебя не забывает: он здесь, с тобою, наблюдает, говорит, – поделилась Людмила Поргина.


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