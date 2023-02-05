Есть лишь одно правило, которое не должны нарушать дети Кейт Миддлтон

Пока Кейт Миддлтон продвигает программу, призванную привлечь внимание к важности первых лет развития ребенка, королевские инсайдеры раскрывают ее лайфхаки, касающиеся воспитания детей. Так, например, стало известно, что 41-летняя Кейт ввела дома одно строгое правило, которому 9-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-летний Луи должны следовать неукоснительно: ни при каком раскладе наследники монаршего престола не должны повышать голос, даже в момент спора или ссоры.

Кричать друг на друга абсолютно запрещено, пресекается даже любой намек на это, — приводит слова источника из дворца издание The Sun.

Однако это совсем не значит, что конфликтов в семье Кейт у Уильяма нет совсем. Как и обычные братья и сестры, Джордж, Шарлотта и Луи могут что-то не поделить друг с другом, быть не в духе, просто капризничать и не слушаться. И вот когда ситуация выходит из-под контроля, Кейт и Уильям вместо того, чтобы резко осечь детей или отправить их по своим комнатам, проводят с каждым воспитательные беседы.

Они объясняют и обрисовывают последствия, но никогда не наказывают детей и не кричат на них, — заверяет инсайдер.

И где-то сейчас этому родительскому приему ехидно улыбается принц Гарри — его брату, принцу Уильяму, явно стоит поучиться решать конфликты так, как он с Кейт учит своих детей.