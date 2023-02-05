 

Лукашенко повысил себя в воинском звании до Адмирал-генерала

05.02.2023, 13:33, Разное
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в стране вводится новое воинское звание, стоящее выше всех ранее существовавших – Адмирал-генерал Вооружённых сил Беларуси.

Война в УкраинеСразу после этого президент присвоил это звание самому себе.

В указе сказано, что воинское звание присвоено Александру Григорьевичу «в связи с Рождеством Христовым и в благодарность за успешные действия по переброске союзных войск на территорию страны».

Исторически звание адмирал-генерала несколько раз присваивалось военачальникам в Священной Римской и Испанской империях, а в современный период его носят несколько президентов и премьер-министров стран Африки и Ближнего Востока.

Лукашенко стал первым адмирал-генералом в Европе за последние 300 лет, отмечают СМИ. Согласно протоколу, он будет иметь право на пользование служебным танком, жалование в размере 910 рублей и уникальные погоны с 11 звёздами.

– Ну вы посмотрите, сколько в Беларуси сейчас войск. Почти миллион человек! За всю историю столько не было. Даже Суворов командовал меньшей армией, а ведь он, на минуточку, генералиссимус. Я, конечно, из уважения к своему предшественнику от этого звания отказался, хотя Витька [имеется в виду министр обороны Белоруссии Виктор Хренин – ред.] и предлагал. Мы решили ограничиться адмирал-генералом, тем более что в ближайшее время у нас появится выход к морю и флот, – сказал Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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