Неожиданные преимущества попкорна раскрыты диетологом

Доктор Арзуманян утверждает, что употребление попкорна усиливает перистальтику кишечника и снижает аппетит.

По ее словам, зерна кукурузы богаты клетчаткой, овощным белком и витаминами, а клетчатка может помочь уменьшить чувство голода и усилить перистальтику кишечника.

Это полезное и вкусное блюдо, однако лучше всего готовить его самостоятельно. Арзуманян посоветовала использовать свежее оливковое масло и добавлять очень мало сахара и соли. Она также рекомендовала полностью отказаться от покупки готового покорна в магазинах и кинотеатрах. Эти продукты содержат много сахара и вредные добавки.

Михаил Гинзбург, диетолог, назвал кисломолочный продукт с гранолой самой ценной закуской. В качестве перекуса также полезно съесть яблоко. Можно взять овощи или какой-нибудь овощной спред. Специалист рассказал, что существует три вида хлеба: с отрубями, пшеничный и зерновой. Диетолог сказал, что такие перекусы содержат все необходимое для организма, пишет радио Спутник.