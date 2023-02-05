 

Неожиданные преимущества попкорна раскрыты диетологом

05.02.2023, 13:15, Разное
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Доктор Арзуманян утверждает, что употребление попкорна усиливает перистальтику кишечника и снижает аппетит.

По ее словам, зерна кукурузы богаты клетчаткой, овощным белком и витаминами, а клетчатка может помочь уменьшить чувство голода и усилить перистальтику кишечника.

Это полезное и вкусное блюдо, однако лучше всего готовить его самостоятельно. Арзуманян посоветовала использовать свежее оливковое масло и добавлять очень мало сахара и соли. Она также рекомендовала полностью отказаться от покупки готового покорна в магазинах и кинотеатрах. Эти продукты содержат много сахара и вредные добавки.

Михаил Гинзбург, диетолог, назвал кисломолочный продукт с гранолой самой ценной закуской. В качестве перекуса также полезно съесть яблоко. Можно взять овощи или какой-нибудь овощной спред. Специалист рассказал, что существует три вида хлеба: с отрубями, пшеничный и зерновой. Диетолог сказал, что такие перекусы содержат все необходимое для организма, пишет радио Спутник.


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