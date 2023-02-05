Возраст не беда: как происходит регенерация кожи в организме и как этому процессу помочь

Ученые пришли к выводу, что регенерация кожи никогда не прекращается. Вопреки тому, в чем нас пытается убедить антивозрастная индустрия, этот процесс, присущий человеческому организму, не останавливается даже с возрастом, хотя, безусловно, скорость его становится ниже.

Давайте подробнее разберем, как происходит регенерация кожи в организме и как этому процессу помочь.

Что такое регенерация кожи

Регенерация кожи — это процесс, происходящий на клеточном уровне.

Человеческое тело находится в состоянии постоянных изменений: в организме каждую секунду разрушаются и образуются различные клетки. Этот непрерывный процесс называется регенерацией или восстановлением.

Регенерацией кожи можно назвать полную замену омертвевшей ткани новой. Это процесс, который может происходить путем восстановления и реконструкции на клеточном уровне.

Что еще нужно знать о регенерации кожи? Это процесс полностью отличается от омоложения, которое требует внешнего воздействия. Также регенерация кожи не связана с заживлением, происходящим после ожога, раны или повреждения кожи.

Процесс регенерации: сколько времени он занимает?

Несмотря на то, что регенерация кожи никогда не прекращается, с возрастом этот важный процесс замедляется.

Согласно исследованию 2010 года, авторами которого являются специалисты из Университета Колорадо, регенерация кожи происходит в среднем в цикле 40-56 дней.

Авторы предыдущего исследования 2006 года также выдвинули точные гипотезы: согласно им, процесс регенерации происходил быстрее, в 28 дней, и замедлялся на 30-50% к достижению 80-летнего возраста.

Принимая во внимание эти данные, мы можем оценить, что у женщины старше 50 лет клеточная регенерация происходит раз в 84 дня.

Однако это лишь сухие научные данные, в которых не учитывается то, какой образ жизни вы ведете, ведь заботясь о себе, можно успешно отсрочить старение.

Признаки того, что ваша кожа нуждается в регенерации

Основыным признаком того, что ваша кожа нуждается в регенерации является накопление мертвых клеток на поверхности кожи, отложения шелушащейся кожи, повышение чувствительности кожи или сухость.

Вот другие признаки того, что ваша кожа нуждается в регенерации:

морщины и мимические морщины; тусклый вид кожи; отсутствие яркости; уставший вид кожи; утолщенная кожа.

Витамины для регенерации кожи

Витамин B3 является одним из основных витаминов, участвующих в процессах регенерации кожи. Это питательное вещество, также известное как ниацинамид, участвует в клеточном метаболизме и играет важную роль в развитии процессов на уровне дермы.

Яркий и молодой цвет лица также обусловлен витамином С. Он стимулирует обновление клеток, синтез коллагена и защищает от свободных радикалов благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Также антиоксидант, витамин Е способствует омоложению и заживлению кожи и защищает дерму от повреждений, вызванных УФ-излучением.

Включите в рацион питанию продукты, содержащие эти витамины, и вы увидите, как улучшится качество вашей кожи.

Натуральные средства для регенерации кожи

То, что пришло от природы, может быть сохранено только через нее. Существуют различные природные средства, которые способствуют регенерации кожи.

Вот некоторые продукты, которые можно использовать:

экстракты папайи; масло жожоба; масло шиповника; кокосовое масло; экстракты цитрусовых, например, цедры апельсина.