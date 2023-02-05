 

МЧС: Возобновлено движение на участке Владикавказ – Ларс

05.02.2023, 12:52, Новости дня
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Движение всех автомобилей возобновлено на участке Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях, рассказали в пресс-службе МЧС России.

По сообщению пресс-службы, в связи с возможностью безопасного проезда и после консультации с грузинскими пограничниками движение всех транспортных средств возобновлено на участке Владикавказ – Ларс – в обоих направлениях до особого распоряжения, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии сообщила, что из-за ухудшения погоды в Грузии запрещено движение грузовиков на участке дороги Владикавказ – Ларс в направлении выезда из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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