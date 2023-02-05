МЧС: Возобновлено движение на участке Владикавказ – Ларс
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Движение всех автомобилей возобновлено на участке Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях, рассказали в пресс-службе МЧС России.
По сообщению пресс-службы, в связи с возможностью безопасного проезда и после консультации с грузинскими пограничниками движение всех транспортных средств возобновлено на участке Владикавказ – Ларс – в обоих направлениях до особого распоряжения, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии сообщила, что из-за ухудшения погоды в Грузии запрещено движение грузовиков на участке дороги Владикавказ – Ларс в направлении выезда из России.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет