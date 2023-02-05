 

“Я был мерзавцем”: Арми Хаммер, обвиненный в каннибализме и насилии, дал первое интервью после скандала

05.02.2023, 12:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После двух лет без работы — в 2021 году Арми Хаммера “отменили” после обвинений в жестоком обращении и нанесении физических и психологических увечий сразу несколько девушек — голливудский актер решил сделать работу над ошибками и попробовать обелить (насколько это вообще возможно) свое имя. В своем первом интервью после скандала 36-летний актер, известный о фильмам “Социальная сеть”, “Белоснежка: месть гномов”, “Назови меня своим именем” и других, для начала признался, что после всей этой шумихи вокруг его сексуальных пристрастий, хотел покончить жизнь самоубийством.

Я просто вышел в океан и заплыл так далеко, как только мог, и надеялся, что либо утону, либо меня собьет лодка, либо съест акула. Потом я осознал, что мои дети остались на берегу, и я просто не мог с ними так поступить  — рассказал актер, который в то время прятался от общественного порицания на Каймановых островах.

К слову, обвинения в свой адрес Хаммер отрицает. Говорит, что все эти жестокие игры с девушками были исключительно по обоюдному согласию. Более того, продолжает Арми, одна из них якобы даже написала сценарий их БДСМ-встречи.

Она спланировала все детали, вплоть до того, в каком “Старбаксе” я ее увижу, как я буду следовать за ней домой, как ее входная дверь окажется не заперта, и я войду, и мы будем участвовать в том, что называется “сценой несогласия по обоюдному согласию”. Все обговаривалось заранее. Я никогда не навязывал никому ничего не навязывал. Никогда, — утверждает актер. 

Актер так же пояснил, что к садизму в постели он пристрастился из-за пережитого в детстве сексуального насилия. Мол, тогда к 13-летнему Арми приставал молодой пастор. Но когда он рассказал об этом родителям, они не поверили и проигнорировали проблему. По словам Арми, это тало для него серьезной психологической травмой. 

Я был бессилен в этой ситуации. И не кому было за меня вступиться .Сексуальность была представлена ​​мне пугающим образом, и я не мог ее контролировать. Поэтому потом мои интересы свелись к тому, что я хотел в сексуальном плане управлять всем сам.

Хаммер признал, что был “на миллион процентов абьюзером” со своими молодыми любовницами – давил на них возрастом, звездным статусом и властью.

Я здесь, чтобы признаться в своих ошибках, взять на себя ответственность за то, что я был мерзавцем и эгоистом, что использовал людей, чтобы чувствовать себя лучше. Теперь я более здоровый, счастливый, уравновешенный человек. Я могу быть рядом со своими детьми, как никогда раньше. Я искренне благодарен за свою жизнь, выздоровление и все остальное, — подытожил Хаммер, добавив, что мечтает получить второй шанс и вернуться в кино. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03.22 / Холли Берри радикально сменила прическу: вспомнили все ее стрижки за год

29.08.22 / Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию

26.11.20 / Путин и власть: “Бред сивой кобылы”

03.01.22 / Лайфхак: как с помощью холода открыть любой замок без ключа — это работает

28.07.22 / Компания MINI представила концептуальный электрокроссовер MINI Aceman 27 июля 2022 года

12.12.22 / Джо Байден выступил перед Конгрессом США в черном балахоне

26.01.22 / Суббота хороша для свадьбы, но плохой день для свидания: особые дни в 2022 году, в которые больше всего шансов найти свою любовь

14.07.21 / Уфолог заявил о 8-километровом звездолете в лунном кратере

02.09.22 / “Проскочить, где полегче”: бестолковый Виторган отказался брать ответственность

05.02.22 / Недавно пропавшая Светлана Светличная нашлась, выписалась из больницы и выздоравливает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика