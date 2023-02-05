“Я был мерзавцем”: Арми Хаммер, обвиненный в каннибализме и насилии, дал первое интервью после скандала

После двух лет без работы — в 2021 году Арми Хаммера “отменили” после обвинений в жестоком обращении и нанесении физических и психологических увечий сразу несколько девушек — голливудский актер решил сделать работу над ошибками и попробовать обелить (насколько это вообще возможно) свое имя. В своем первом интервью после скандала 36-летний актер, известный о фильмам “Социальная сеть”, “Белоснежка: месть гномов”, “Назови меня своим именем” и других, для начала признался, что после всей этой шумихи вокруг его сексуальных пристрастий, хотел покончить жизнь самоубийством.

Я просто вышел в океан и заплыл так далеко, как только мог, и надеялся, что либо утону, либо меня собьет лодка, либо съест акула. Потом я осознал, что мои дети остались на берегу, и я просто не мог с ними так поступить — рассказал актер, который в то время прятался от общественного порицания на Каймановых островах.

К слову, обвинения в свой адрес Хаммер отрицает. Говорит, что все эти жестокие игры с девушками были исключительно по обоюдному согласию. Более того, продолжает Арми, одна из них якобы даже написала сценарий их БДСМ-встречи.

Она спланировала все детали, вплоть до того, в каком “Старбаксе” я ее увижу, как я буду следовать за ней домой, как ее входная дверь окажется не заперта, и я войду, и мы будем участвовать в том, что называется “сценой несогласия по обоюдному согласию”. Все обговаривалось заранее. Я никогда не навязывал никому ничего не навязывал. Никогда, — утверждает актер.

Актер так же пояснил, что к садизму в постели он пристрастился из-за пережитого в детстве сексуального насилия. Мол, тогда к 13-летнему Арми приставал молодой пастор. Но когда он рассказал об этом родителям, они не поверили и проигнорировали проблему. По словам Арми, это тало для него серьезной психологической травмой.

Я был бессилен в этой ситуации. И не кому было за меня вступиться .Сексуальность была представлена ​​мне пугающим образом, и я не мог ее контролировать. Поэтому потом мои интересы свелись к тому, что я хотел в сексуальном плане управлять всем сам.

Хаммер признал, что был “на миллион процентов абьюзером” со своими молодыми любовницами – давил на них возрастом, звездным статусом и властью.

Я здесь, чтобы признаться в своих ошибках, взять на себя ответственность за то, что я был мерзавцем и эгоистом, что использовал людей, чтобы чувствовать себя лучше. Теперь я более здоровый, счастливый, уравновешенный человек. Я могу быть рядом со своими детьми, как никогда раньше. Я искренне благодарен за свою жизнь, выздоровление и все остальное, — подытожил Хаммер, добавив, что мечтает получить второй шанс и вернуться в кино.