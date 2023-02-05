Ребел Уилсон впервые показала лицо трехмесячной дочери, появившейся на свет благодаря суррогатной матери

42-летняя актриса Ребел Уилсон, а с ноября прошлого года еще и мать, не смогла устоять перед соблазном — накануне кинозвезда впервые показала дочь своим 11 миллионам подписчиков, не прибегая к смайликам, за которыми раньше скрывала лицо маленькой Ройс Лилиан. В соцсетях Уилсон опубликовала короткий ролик, сделанный в непринужденной домашней обстановке. В кадре Ребел, одетая в удобный плюшевый костюм и совсем без макияжа, держит малышку на руках, а та ей улыбается и протягивает маме свои крошечные ручки. Им обеим нельзя не умиляться.

Момент такой откровенности со стороны Ребел, впрочем, оказался недолговечным — спустя несколько часов видео из аккаунта актрисы исчезло. Видимо, для основательной прописки в микроблоге звездной мамы, Ройс Лилиан пока мала — девочке всего три месяца.

Напомним, Ребел Уилсон впервые (и неожиданно для поклонников) стала мамой в начале ноября прошлого года, о чем сама же сообщила, опубликовав в соцсетях первый снимок новорежденной, на котором та прикрывает лицо рукой.

Я даже не могу описать ту любовь, что испытываю к ней. Она — прекрасное чудо, – написала Уилсон. – Я бесконечно благодарна всем, кто принимал в этом участие (вы знаете, о ком я), на это ушли годы… Но особенно хотела поблагодарить мою великолепную суррогатную мать, которая вынашивала малышку и родила ее с такой грацией и заботой.