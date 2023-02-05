 

«Ростех» поставил на вооружение ВС РФ первые в этом году БМП-3

05.02.2023, 12:05, Разное
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Госкорпорация «Ростех» поставила на вооружение российской армии первую в текущем году партию БМП-3, передает пресс-служба компании.

Также отмечается, что в 2023 году предприятие планирует передать Министерству обороны РФ десантные БТР-МДМ и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л. Кроме этого, обратно в строй ВС РФ вернется вооружение, которое прошло капитальный ремонт и модернизацию.

В «Ростехе» уточнили, что на сегодняшний день БМП-3 является единственной бронемашиной, оборудованной системой активной защиты. Российские специалисты оснастили боевой автомобиль основным прицелом наводчика-оператора «Содема», а также усилили его дополнительными комплектами защиты, в том числе броневыми экранами и решетками. При этом в госкорпорации подчеркивают, что БМП-3 обладает маневренностью не только на земле, но и в водных условиях.

Также в компании констатировали, что в настоящий момент российская боевая машина пехоты не имеет конкурентов во всем мире по совокупности своих характеристик.


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