Pro TV: Баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту

Румынская баржа, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени, сообщили СМИ.

Как информирует телеканал Pro TV, во время загрузки пшеницы в порту Рени в машинное отделение баржи, принадлежащей компании из Констанцы, начала поступать вода, передает РИА «Новости». Пятерым румынским морякам удалось спастись, но предотвратить затопление судна с 860 тоннами пшеницы они не смогли, баржа затонула

Ранее в МИД сообщили, что Россия отвергает обвинения в том, что якобы она искусственно затягивает инспекции судов в рамках «зерновой сделки», отметив, что список очередности проверок и прохода формируются украинской стороной.

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