Прокремлевский блогер WarGonzo сообщил об отступлении ВСУ из северных кварталов несуществующего Артемовска

Украинские войска отступили из северных кварталов Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили военкоры со ссылкой на ЧВК «Вагнер».

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска.

Отмечается, что бойцы «Вагнера» зашли в северные кварталы Артемовска и приступили к их зачистке, с востока они подходят со стороны Соледара.

Другие штурмовые группы продвигаются к юго-западу от города – в направлении Часова Яра, который относительно Артемовска находится на возвышенности. Эта географическая особенность в определенной степени затрудняет боевую работу по полному окружению бахмутского гарнизона ВСУ, передает «Военной обозрение».

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись к перекрестку дорог Артемовск-Константиновка и Часов Яр – Курдюмовка, что к юго-западу от Красного (Ивановского).

Одновременно с этим бои идут и в южной части Артемовска. Большие потери несут резервы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ), ранее переброшенные к городу с целью недопущения его окружения российскими войсками.

Помимо этого, как пишет канал, есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города.

«Таким образом, можно сказать, что Бахмут уже взят в полукольцо», – добавили военкоры.

Напомним, что ВС РФ продолжают успешные наступательные действия в пространстве вокруг Соледара и Артемовска (Бахмута). К северу от Соледара были заняты небольшие поселки им. Сакко и Ванцетти и Николаевка, в результате чего фронт продвинулся в направлении Северска.

В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.

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