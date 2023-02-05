Минкульт объявил о создании Среднего театра
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министерство культуры приняло решение увеличить количество театров с государственным финансированием.
В ведомстве озаботились трудоустройством актёров, не сумевших пробиться в труппу Большого и Малого театров, поэтому глава ведомства Ольга Любимова объявила о создании Среднего театра.
– Антон Павлович говорил, что настоящих дарований сейчас мало, но зато сильно подрос средний актёр. Именно для таких актёров и создаётся Средний театр – кто-то не смог пробиться в труппу Большого, но в целом умеет танцевать, или не подходит для Малого, но не бездарен, добро пожаловать в Средний. Это будет своего рода переходной уровень, – заявила министр культуры.
Также на заседании министерства рассматривался вопрос привлечения в театры несовершеннолетних. В этом вопросе специалисты пришли к выводу, что необходимо разделить возрастные группы на детей и подростков.
– Для самых маленьких будут и дальше работать наши знаменитые театры юного зрителя, а вот для подростков будет разработан другой репертуар. Его создадут театры среднего зрителя, – заключила Любимова.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет