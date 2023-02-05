Мнение: О триумфе американского оружия… В чью пользу сбит китайский шар?



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Семидневная интрига закончена. Китайский исследовательский шар-зонд, облетевший половину Америки, сбит американскими ВВС. Как уверяют в Пентагоне, одним выстрелом. Для чего потребовалось поднять в воздух несколько истребителей и самолётов-заправщиков, после чего истребитель F-22 с базы ВВС Лэнгли в Вирджинии произвёл выстрел в 19:39 по Гринвичу, запустив сверхзвуковую ракету класса «воздух-воздух» с тепловым наведением AIM-9X.

Цель была успешно поражена.

Тем не менее, американский президент Джо #Байден… тоже попал под огонь.

Под огонь критики и вынужден был оправдываться, почему аэростат, который якобы «наблюдал за стратегическими объектами Соединенных Штатов», был уничтожен так поздно. Мол, сам-то он отдал приказ сбить шар «как можно быстрее» ещё 1 февраля, но военные всё время отговаривали. Якобы из-за риска, что упавшие обломки могут кого-то ранить на земле. Впрочем, наблюдатели отмечают, что во-первых, в воздушное пространство #США китайский аэростат вошёл ещё 28 января. А во-вторых, что основную часть полёта над Америкой шар проделал на высоте 30-40 км, и приказ на поражение цели поступил, лишь когда объект снизился до 18-20 км и вошёл в зону действия истребительной авиации. Так что, возможно, у медлительности американских военных было более рациональное объяснение, чем желание избежать гипотетических жертв.

Есть и ещё один аспект, почему в Вашингтоне могли медлить с решительными действиями. Неизвестно, как этот инцидент может повлиять на американо-китайские отношения, и так находящиеся в довольно низкой точке. Пекин всю неделю призывал американскую #власть к сдержанности в связи с «непреднамеренным инцидентом» и указывал, что научный аэростат «имеет крайне ограниченные возможности маневрирования», а следовательно, о шпионаже речи нет. Тем не менее, госсекретарь #США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР из-за происшествия с шаром. А теперь поездка и вовсе под вопросом: всё зависит от того, что американцы сумеют поднять со дна и что из поднятого захотят обнародовать. Пока жителей прибрежных районов штата Южная Каролина строго-настрого предупредили не трогать возможные находки. Со своей стороны, #Китай уже выразил протест из-за атаки США на принадлежащий ему аэростат и оставил за собой «право отреагировать». Об этом заявили в МИД КНР. Правда, таких «китайских предупреждений» в Белом доме слышали уже немало. А потому «ястребы» победили.

Ну и как выразился кремлёвский политолог Сергей Марков, «Шар — это как символ земного шара. Хрупкий и красивый. А варвары ВВС #США по приказу… Джо Байдена разрушили этот символ земного шара. Это как #Америка против всего человечества. Завтра я пойду и запущу в небо шарик в знак солидарности с земным шаром и со знаменитым шаром над Америкой».

Был бы неплохой флешмоб, наверное.

Так поздравлять ли Соединённые Штаты с важной военной победой?

Или этот выстрел в шар — тот же «выстрел в ногу»?

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