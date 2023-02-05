Вся исплакалась – Личное мнение

То и дело натыкаюсь в новостях о состоянии Ольги Орловой. В 45 баба ягодка опять, а подружка Бородиной забеременела.



Фото: Соцсети

И теперь жалуется:

«Спина отваливается, достал ринит и отеки».

По поводу соплей врать не стану — не знаю, но боли в спине и отёки — это вообще-то нормально. У многих так, чего тут жаловаться?

Забеременела — прекрасно. Родишь. Страдать-то зачем?

Нет, я понимаю, что Ольга считает себя известным человеком, а потому, может, и думает, что всем должны быть интересны новости про её состояние. Или она так доказывает, что вынашивает сама?

Если так, Орлова, то никто твоим хейтерам не верит. Не переживай. Спокойно донашивай и рожай. Вот только прекрати жаловаться — ничего страшного или необычного с тобой не происходит.

А вы, когда были беременны, жаловались?

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