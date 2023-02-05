Мнение: Две новости

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что военные делегации Турции, Сирии и России проведут в феврале встречу для развития трехстороннего диалога. Об этом он сообщил газете Sözcü.

Параллельно с этим в Турции заявлено, что газовый хаб на ее территории начнет работу уже в 2023 году и в последующем будет наращивать объемы газа в европейском направлении.

Эти две новости прямо связаны между собой, причем первая новость является прямым следствием второй.

Газовый хаб на практике означает, что Турция закупает газ третьих поставщиков, после чего продает его по контрактам, заключенным между нею и европейскими потребителям. Европа, обрезавшая трубы с российским газом, вне всяких сомнений, будет вынуждена идти на поиск объемов, которые смогут заместить выпавшие. Причина, по которой последовал разрыв с Россией, известна, и носит чисто политический контекст: дешевый газ стал слишком дорог в связи с политическим шантажом, который шел к нему «в нагрузку». Настолько дорог, что дешевле оказалось отказаться.

Турецкий хаб становится выходом. Нельзя сказать, что идеальным, так как турки тоже склонны к предъявлению ультимативных требований, а потому менять одного шантажиста на другого для Европы резона нет. Поэтому работа по ускоренной диверсификации поставок газа и ускорению энергоперехода будет проводиться и далее. Просто с газом из Турции это будет дешевле и комфортнее.

Для России турецкий хаб — буквально спасение, так как удастся пристроить хоть какие-то объемы газа, который некуда девать. Другой вопрос, что турки — переговорщики жесткие, почти как китайцы, а потому условия будут крайне непростыми. Турция намерена покупать российский газ «на границе» с огромной по времени отсрочкой (пока речь идет как минимум о годе) и с колоссальной скидкой в пределах 25 процентов. При этом турки тщательно обходят (пока обходят) вопрос об обязательных объемах покупки российского газа. Впрочем, этот пункт все равно придется включать в конечный контракт, но Турция постарается сделать все возможное, чтобы гарантировать выкуп как можно меньшего объема российского газа и платить как можно меньшую премию за дополнительные объемы. Это для турок принципиально важно, так как позволит минимизировать риски шантажа со стороны партнера. Европу вся эта история устраивает абсолютно, так как теперь шантаж и угрозы Кремля по газовой тематике — не ее головная боль.

И теперь вопрос — а при чем тут встреча трех военных делегаций? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, а какова была настоящая причина интервенции в Сирию российских сил? Не та туфта, которой нас кормили из телевизора вроде борьбы с международным терроризмом или помощь Асаду, а настоящая. Настоящая причина — отказ Турции в 2015 году от предложенного ей проекта Турецкого потока в конфигурации из четырех труб и транзитным платежом. Турки еще тогда настаивали именно на концепции хаба, что категорически не устроило Газпром, который совершенно не желал делиться доходом, а Кремль это не устраивало принципиально, так как он терял политический рычаг шантажа. Тогда в мае и июне 2015 года турецкая сторона заявила, что в предложенном варианте она готова пойти только на две трубы Турецкого потока, причем одна — для внутреннего турецкого рынка вместо Балканского коридора. Что полностью не устроило уже Кремль.

Тут заодно подвернулся покойный генерал Сулеймани, который немедленно начал челночить в Москву (известно минимум о трех его приездах весной-летом 2015 года). О чем он говорил, неизвестно, но скорее всего, о том же, о чем говорила Маргарита Симоньян: «…В горячей войне мы Украину победим за два дня. Ну, что ее побеждать то, господи? Ну, Украина, ну! Подавили эти огневые точки, вот мы в рекламную паузу это обсуждали, да…» Замените «Украина» на «Турция» – получите ровно то, с чем приезжал Сулеймани в Москву.

Задача была предельно простой — высаживаемся, доходим до северной границы Сирии с Турцией, мухабарат Асада начинает масштабные зачистки в «освобожденных» районах, где скопилось до 4 млн человек и создаем угрозу массового бегства этих четырех миллионов в Турцию. В довесок к тем трем миллионам, которые там уже к 2015 году были. Ну не дурак же Эрдоган, поймет, что страна не потянет такого массового наплыва. А будет мало — добавим еще. Врагов у Асада внутри много, и всех их можно использовать для решения небольшого бизнес-спора.

Не срослось. Турция прекрасно отдавала себе отчет в возникшей угрозе и встала насмерть. Вплоть до риска прямого конфликта после уничтожения российского самолета. И тут уже дрогнул в жидких коленках Путин. На чем сирийская эпопея, в общем-то, и закончилась. Турки защитили свою границу и построили вдоль нее буфер. Однако в процессе успели «закуситься» уже с американцами и создать с ними ряд достаточно неприятных конфликтных ситуаций. А американцы контролируют курдов, правда, целью этого контроля является не совсем Турция, а угроза распространению Ирана в регионе. Восточная Сирия под курдским контролем надежно рассекает про-иранский Ирак и захваченные КСИР южные территории Сирии. При этом угрожая единственному транзитному пути снабжения наемников КСИР в Сирии через погранпереход Абу-Камаль на границе Сирии и Ирака. Однако курды для Турции — реальная угроза, и теперь у Эрдогана родился отличный план — подрядить Асада и Кремль для защиты Турции от курдских отрядов. Отдать на аутсорсинг защиту юго-восточной границы Турции и Сирии.

Нюанс в том, что теперь, когда Эрдоган победил в войне с Россией (а то, что Кремль был вынужден вначале отказаться от своего проекта, а теперь безоговорочно принял все условия Турции — это однозначная победа Турции), теперь Кремль заинтересован в том, чтобы не вылететь из предложенных ему условий. Турки — ребята простые. Не согласитесь на наши условия — вычеркнем вас из проекта и нюхайте свой газ сколько угодно, в нашу трубу он не пойдет. В условиях, когда деваться просто некуда, кремлевские будут вынуждены плясать перед Эрдоганом вприсядку.

Вот, в общем-то, и та причина, по которой встречаются военные Турции, России и Сирии. Они обсуждают теперь в практической плоскости, как именно будут охранять турецкую границу с сирийской стороны. Роль, конечно, незавидная — сидеть на контракте с турками, но куда деваться-то? Эрдоган создал идеальные для себя условия — у него теперь есть инструмент торговли и даже шантажа и Кремля, и Европы. А заодно и механизм противодействия американцам. Теперь его задача — как можно скорее всё это оформить, застолбить и зафиксировать. Ну, а наш шнырь как был мелким рэкетиром, так им и остался. Быть на подхвате и подручным у более серьезных людей — это и есть предел его возможностей.

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