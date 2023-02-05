«Мы принадлежим к одной большой европейской цивилизации, являясь ее крайними вариантами»

Иван Курилла — об истории российско-американских отношений: почему периоды дружбы сменяются периодами вражды.

20 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США достигли низшей точки в истории: «Отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению. В обозримом будущем каких-либо надежд на их улучшение нет».

После 24 февраля прошлого года российско-американские отношения действительно сильно ухудшились и, как отмечают многие эксперты, откатились ко временам конфронтации холодной войны, когда миру угрожала ядерная война.

Как и тогда, сегодня журналисты, эксперты, политики и люди по всему миру на фоне усиления конфликта в Украине снова говорят про угрозу начала мировой войны и возможного применения ядерного оружия, а отдельные политики и вовсе угрожают его использованием.

Холодная война и сегодняшняя геополитическая ситуация, как отмечают эксперты, действительно чем-то схожи по уровню накала в отношениях между Россией и США. И оглядываясь назад сегодня, кажется, многие придут к выводу что между странами дружба невозможна в принципе, поскольку может показаться, что ее никогда и не было в истории. Но так ли это на самом деле?

«Свободное пространство» пытается разобраться в странных и непростых отношениях между Россией и Америкой вместе с профессором, доктором исторических наук, специалистом по истории российско-американских отношений Иваном Куриллой.

Иван Курилла. Фото: Википедия

— Когда в РФ узнали про Америку и когда в Америке узнали про Россию? И что люди здесь и там думали друг о друге?

— Более-менее постоянно новости про Америку стали попадать к жителям РФ с начала XVIII века, а особенный интерес к Америке в РФ появился уже в середине XVIII века, после начала торговли между странами. Одним из важных событий стало решение Петра I, европеизировавшего Россию, приучать страну к курению, а значит, закупать табак у американских купцов. После этого русские люди начали курить американский табак, и это была первая экономическая связь между двумя странами. Чуть позднее Вторая экспедиция Беринга и Чирикова в 1740-е годы открыла Америку со стороны северной части Тихого океана, что вызвало дополнительный интерес к Америке в России.

Во второй половине XVIII века торговля табаком, а позже хлопком и поставки РФ в Америку железа, парусины и пеньки только увеличивались. И одной из причин того, что Екатерина II объявила декларацию о вооруженном нейтралитете в 1780 году во время американской Войны за независимость, было желание защитить торговлю между Россией и Америкой, и это решение стало серьезной дипломатической поддержкой для восставших колонистов. Конечно, и сама война за независимость сильно добавила интереса к Америке со стороны просвещенной публики в России.

Нужно также сказать, что эпоха Просвещения стимулировала интерес к Америке у образованных людей в России. Они читали труды европейских просветителей о том, что такое цивилизация,

и в этих текстах Америка представлялась в образе страны — «чистого листа», которую просветители использовали в качестве примера для противопоставления европейской цивилизации.

Это на самом деле, может быть, не совсем верно было по отношению к тогдашней Америке, но это не так важно, потому что важнее для европейцев было то, какой ее представляли в текстах, чем то, какой она была на самом деле. Потом у русских поэтов и писателей середины XVIII века появились первые произведения, в которых они обращались к Америке как к стране «благородных дикарей, не испорченных цивилизацией». И это было первое представление людей в РФ об Америке.

У американцев интереса к РФ было поменьше. На Европу они смотрели как на что-то оставленное в прошлом. И в первую очередь Европой для них была Англия, потом Франция и, возможно, Испания — РФ была тогда на периферии этого интереса. Интерес к ней внутри Америки возник лишь во время Войны за независимость США, когда на судьбу той войны стала влиять расстановка сил в Европе, в которой вдруг обнаружилась Россия.

— А с чего началось противостояние между Россией и США? Почему оно стало возможным?

— Важно рассказать о нескольких сюжетах. Первый — революция 1917 года. После победы коммунизма в РФ в Америке возник сильный так называемый красный страх, когда американские консерваторы боялись распространения коммунизма уже в самой Америке. Американские элиты увидели в социализме, который большевики начинали строить, альтернативный их собственному образ будущего. К тому моменту американцы уже несколько десятилетий привыкли ощущать себя образцом для остального мира, который, они были уверены, следует за их примером.

И тут появилась социалистическая идея, или коммунизм, который провозгласил себя будущим, стал новой утопией, альтернативой той, что представляла собой Америка, и это было серьезным вызовом американской идентичности.

Это был первый период противостояния РФ и Америки. Некоторые ученые даже называют его первой холодной войной. Но мне кажется, что расширение понятия «холодная война» до такого метафорического смысла не очень правильно, однако в самом деле СССР стал конкурентом для США в борьбе за роль образца для всего человечества. А после Второй мировой войны это соревнование вышло за рамки идейного противостояния двух стран — к нему добавилась гонка вооружений и политическое доминирование над союзниками по всему миру. Тогда образ советско-американских отношений окончательно выстроился как биполярный, конфронтационный, и вот с ним мы живем до сих пор.

— А была ли когда-нибудь дружба между Россией и США?

Егор Ботман. Портрет императора Николая I. Источник: Википедия

— Да. Лучший период пришелся примерно на 1840–1870-е годы. Он начался после решения Николая I модернизировать Россию с помощью американских технологий и специалистов. Тогда он почувствовал, что РФ отстает от главного соперника — Великобритании. И тогда из Америки в Россию пригласили инженеров для строительства железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Для США это было признанием того, что они являются мировым технологическим лидером, что для них было очень важно — американцы в тот период нуждались в таком признании.

Модернизация РФ при помощи Соединенных Штатов стала важным фактором того, что американцы стали смотреть на Россию с большой симпатией и дружбой.

Позже началась Крымская война, и в ее годы (1853–1856) общественное мнение в Америке и дипломатия страны были на стороне России, что видно по американской прессе тех лет и по дипломатическим конфликтам, которые тогда случались между США и Англией. Известно также то, что в Крыму в годы той войны постоянно работало несколько десятков американских хирургов, лечивших раненых русских солдат.

Затем случилась уже гражданская война в США (1861–1865), и РФ тогда оказалась единственной европейской державой, четко поддержавшей Север и президента Линкольна. Более того, в те годы в Нью-Йорк и Сан-Франциско пришли русские эскадры. Российский флот был направлен в Америку по совокупности причин: чтобы поддержать Север и чтобы самые новые и сильные русские корабли, направленные туда из Балтики, вдруг не оказались заблокированными в случае, если тогдашнее восстание в Польше (1863) приведет к новому конфликту РФ с Англией. То есть в этом решении присутствовала и стратегическая задумка адмиралтейства, но все же корабли тогда были направлены именно в Нью-Йорк и поддержали моральный дух северян в их борьбе. Это очень сильно укрепило веру в победу.

После войны интенсифицировались дипломатические контакты и торговля между Россией и США. А в 1867 году РФ продала Америке Аляску в контексте очень дружеских отношений. И потом, уже после 1870-х годов, а особенно в 1880-е годы, после убийства Александра II, эти дружеские отношения начали постепенно ухудшаться, и к тому же в то время в Америке начался внутренний кризис идентичности, что тоже привело к охлаждению и переосмыслению этих отношений.

Эмануэль Лойце. Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Источник: Википедия

— Получается, дружба между Россией и США возможна, раз она уже была в истории отношений?

— История развивается, а не повторяется. И когда говорят, что определенная разновидность политической системы или международных отношений — на века, это неправда.

Если бы людям в РФ или американцам в 1867 году, в момент продажи Аляски, рассказали, что через 100 лет они будут главными врагами друг для друга, они бы не поверили в это. И наоборот, если бы в разгар холодной войны им сказали, что можно дружить, это показалось бы странным.

История длинная, повороты у нее разные, и в долговременном прогнозе сближение стран, конечно, еще произойдет. Но пока, к сожалению, в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе оснований для такого предсказания нет.

Ведь посмотрите, произошло нечто интересное после окончания холодной войны. В ее годы все верили, что главная причина конфронтации — в противоположности идеологий: коммунизма и либеральной демократии. Но прошло несколько десятилетий, СССР развалился, коммунизма в РФ не стало, на смену ему пришел специфический капитализм, то есть уже не противоположная американской социально-экономическая система, но конфронтация между странами все равно вернулась. У меня есть гипотеза о том, почему это произошло.

Дело в том, что система международных отношений, в которой есть два полюса, является побочным продуктом вовлечения масс людей во внешнюю политику — другими словами, встраивания внешней политики во внутреннюю. Известно, что до XX века внутренняя и внешняя политика были совсем разными областями государственной деятельности и внешняя политика на внутреннюю политику, а тем более наоборот, не влияла почти ни в чем.

Только лишь мировые войны XX века жестко связали их, когда идея сплочения против внешнего врага потребовалась для политической мобилизации.

Или другой пример. Советский режим постоянно вовлекал массы людей в политическую учебу, как бы делая их сопричастными к таким мировым делам, как мировая революция. Такую практику проводил не только Советский Союз, но и многие другие государства в XX веке. В результате к концу столетия вопросы внешней политики стали частью внутриполитических конфликтов. То есть политические силы, во всяком случае в европейских странах и в США, постоянно атакуют неправильную с их точки зрения внешнюю политику своих оппонентов в публичной сфере.

А для населения споры о внешней политике остаются чем-то далеким от их ежедневных забот, это споры о каких-то теоретических делах вроде теорий происхождения Вселенной. И в результате получается, что такой разговор для массового сознания построен по правилам мифа, имеющего свои законы, один из которых — опора на бинарные оппозиции: добро и зло, черное и белое.

То есть мир объясняется через противоположности: существуют хорошие «наши» и плохие «враги». Это все очень хорошо ложится на неподготовленный ум, не привыкший вникать в детали.

И когда закончилась холодная война, казалось, мы ушли от этой биполярности, но ненадолго, поскольку после холодной войны обе стороны снова начали искать себе противоположный полюс. И мы видели, как на протяжении нескольких десятилетий американская политика искала себе врага: если «империя зла», как Рейган прозвал СССР в начале 1980-х, исчезла, то ведь и американцы тогда перестали быть «джедаями». Поэтому уже через 10 лет после распада СССР США боролись с глобальным терроризмом, который сменил в роли другого «империю зла». Но терроризм — это все же не какой-то конкретный враг, тем более Усамы бен Ладена уже давно нет.

И в 2022 году Россия, конечно, очень «удачно» себя вновь предложила на роль главного врага США. Нужно сказать, что в РФ тоже все похожим образом развивалось: руководству страны тоже был нужен внешний полюс, куда можно было делегировать все, что режиму не нравилось внутри страны.

И маргинализация оппозиции очень хорошо легла на рост антиамериканизма внутри России, отчего появилась практика клеймения людей с альтернативной точкой зрения «иностранными агентами».

И потом появление идеи о том, что РФ — это страна традиционных ценностей, вполне объясняется попыткой конструирования противоположного Америке полюса, ведь там было торжество либерализма: страной руководил темнокожий президент и там началась легализация однополых браков.

— А какой период отношений между странами был худшим в истории? Это XX век с холодной войной или сегодняшняя ситуация, о чем недавно пояснил Песков?

— Холодная война тоже имела свою амплитуду колебаний, свои взлеты и падения. Потому что внутри нее был Карибский кризис, но была и разрядка напряженности. Или внутри холодной войны была высылка посла Джорджа Кеннана, объявление его персоной нон-грата в 1952 году, но был и визит Никиты Хрущева в США.

Питтсбург. Сентябрь 1959 г. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев во время визита в США. Фото Егоров Василий/ТАСС

Я бы сказал, что самый плохой период отношений был с 1950 года, включая Корейскую войну, объявление американского посла Кеннана персоной нон грата, и до смерти Сталина в 1953 году. Наверное, именно этот период был худшим в отношениях стран, если не считать 2022 год, про который пока неизвестно, что напишут историки. Нам пока сложно безэмоционально сравнивать наше время с наиболее напряженными моментами внутри холодной войны.

— Поговорим о сегодняшнем времени. В 1992 году, выступая в Конгрессе США, Борис Ельцин подчеркнул, что он стал первым за 1000 лет свободно избранным лидером России. И период удерживания РФ и США под прицелом завершился. Но что сейчас? Риторика ровно обратная: РФ снова хочет вернуться к полюсам и крайним противоположностям. И страны вновь держат друг друга на прицеле, а миру грозит гибель. В какой момент российско-американские отношения пошли не туда? Ведь и Владимир Путин не сразу занял антизападную позицию.

— Конечно, многие уверены, что на руководстве РФ ответственности за это больше. Но среди моих коллег, в том числе из США, существует точка зрения, что большая доля ответственности за ухудшение отношений между странами лежит и на Америке.

Нужно сказать, что исследования российских социологов показывают, что уже к 1995 году российская элита консолидировалась на антиамериканских позициях.

А до этого времени, в начале 1990-х годов, действительно был период, когда она была настроена на сближение с США. Но этого сближения не случилось из-за ошибок с обеих сторон.

Например, когда в РФ действительно возникло окно возможностей после распада Советского Союза, а у советских людей в РФ появилась потребность в поиске идентичности, в стране была очень популярна идея того, что РФ теперь — часть глобального Запада. Но тогда в США вместо желания интегрировать Россию на Запад восторжествовал триумфализм: «Мы победили в холодной войне».

Потом началась интеграция на Запад ближайших соседей РФ — Польши, стран Балтии и других стран, которые вступили в главные европейские, западные структуры, а Россию туда никто не позвал.

И от интеграции ближайших соседей РФ эти структуры настроились более конфронтационно по отношению к России, поскольку у ее восточноевропейских соседей есть давние исторические счеты с Россией. И в результате Россию стали отовсюду исключать, вместо того чтобы интегрировать. Это все происходило уже в 90-е годы.

А в первые месяцы своего президентства Путин действительно всерьез говорил о возможном вступлении РФ в НАТО, но мне кажется, к тому моменту шанс на дружбу уже был упущен. То есть в начале 1990-х годов, после распада Советского Союза, происходили действительно глобальные подвижки, и внутри них, наверное, можно было по-другому найти место России. Но этого не случилось. А в нулевые годы мы стали свидетелями начала эволюции. В итоге РФ прошла путь от ровных отношений с Западом, в том числе с Америкой, через Мюнхенскую речь Путина 2007 года, начало более активной внешней политики, до первого использования российских войск за рубежом в Грузии в 2008 году, событий 2014 года на востоке Украины, Крыма, Сирии и наконец 24 февраля 2022 года.

И каждый такой шаг ухудшал отношения РФ с Западом, с США. И основная доля ответственности за это, конечно, лежит на руководстве России. Но определенную логику и рациональность в риторике о том, что Россию не хотели слушать, когда она пыталась отстаивать свои интересы, все же нельзя не увидеть.

Я не хочу обвинить Запад в том, что сейчас происходит. И также я не хочу сказать, что Запад должен был во всем уступать России, но не вытеснять ее из-за стола, за которым принимаются глобальные решения, наверное, можно было.

Мюнхен. 10 февраля 2007 года. Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Фото: ITAR-TASS

С другой стороны, была внутриполитическая логика того, что происходило все эти годы в обеих странах. Например, свою Мюнхенскую речь Путин произнес ровно за год до того, как ему нужно было уходить с поста президента. Мы можем попытаться интерпретировать ее не только с точки зрения международных отношений, но и с точки зрения внутриполитической динамики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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