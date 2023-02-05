Федор Емельяненко высказался после поражения нокаутом от Райана Бейдера

Федор Емельяненко, российский боец смешанных единоборств (ММА), высказался после поражения от американца Райана Бейдера.

“С одной стороны, обидно, что я не смог вас порадовать. Я рад, что вы были там, и что некоторые из моих друзей-бойцов были здесь со мной на протяжении многих десятилетий. Теперь я буду тренировать бойцов. Я закончил. Спасибо всем”, – заявил 46-летний Емельяненко.

5 февраля Бейдер победил Емельяненко нокаутом в первом раунде. Этот бой был финалом турнира Bellator 290 и стал прощальным для Емельяненко. На кону стоял чемпионский титул, который предстояло защитить американцу. Для Емельяненко этот проигрыш стал седьмым в карьере. Тем не менее, в его копилке 40 побед. Он являлся чемпионом Pride и RINGS.

Бейдер имеет в своем активе 31 победу при7 поражениях.