 

Forbes: Яндекс купит долю Ubers в совместном предприятии

05.02.2023, 10:40, Разное
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Uber и “Яндекс” ведут переговоры о покупке 29% акций MLU B.V. голландского совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах. Об этом пишет Forbes со ссылкой на инсайдера, знакомого с ходом переговоров, и источник в инвестиционном сообществе.

Яндекс, по данным издания, станет 100% владельцем после одобрения сделки. Компания управляет Яндекс.Такси, Yango и Uber в РФ и СНГ. Ранее газета The New York Times сообщила, что Uber ускорит продажу доли, принадлежащей ему в совместном предприятии “Яндекса”.

Uber и “Яндекс.Такси” объединили свои бизнесы в 2018 году и теперь предлагают пассажирские перевозки и доставку еды в крупнейших городах РФ и СНГ. Позже было создано подразделение по разработке беспилотных автомобилей и роверов. Также существует “Лавка” (доставка продуктов питания) и каршеринг “Яндекс.Драйв”. В то же время “Яндексу” принадлежало 59% акций, а Uber – 39% от совместных предприятий. По сообщениям, российская компания планирует увеличить свою долю до 71% и выкупить оставшиеся акции в сентябре 2023 года. Стоимость сделки составляла 1,8-2 миллиарда долларов.


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