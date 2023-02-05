 

Депутат Рады Железняк: Резникова во главе минобороны Украины может сменить глава ГУР Буданов

05.02.2023, 10:15, Новости дня
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Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.

По его словам, в минобороны Украины возможна смена руководства, новым министром может стать глава ГУР Кирилл Буданов из ГУР, передает РИА «Новости».

По его словам, Алексей Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности. Также Железняк анонсировал утверждение Радой Игоря Клименко и Василия Малюка главами МВД и СБУ соответственно.

По данным депутата, финальный список должны утвердить на заседании фракции «Слуга народа» в воскресенье вечером.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он возглавит министерство юстиции.

Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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