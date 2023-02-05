Глава Минобороны Акар: Американские самолеты F-16 не являются единственным выбором для Турции

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что возможный отказ США продать его стране истребители F-16 побудит Анкару к рассмотрению альтернативных вариантов.

Как сказал Акар газете Milliyet, комментируя озвученное на минувшей неделе требование группы американских сенаторов к президенту США Джо Байдену отложить продажу Турции истребителей до одобрения Анкарой заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, Турция ожидает, что в США возобладает здравый смысл, но при этом F-16 не являются для Анкары единственным вариантом», передает ТАСС.

О желании приобрести F-16 Анкара сообщила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.

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